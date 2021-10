Neto - Reprodução

Publicado 20/10/2021 14:54

Rio - Nesta quarta-feira (20), o apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou o Tite e afirmou que foi uma "sacanagem" do técnico da seleção brasileira por não ter convocado o atacante Dudu, do Palmeiras, para a Copa do Mundo de 2018. Além disso, destaca que sem o jogador, "Palmeiras não vence o Flamengo".

"Sou um defensor do Dudu há mais de quatro anos. Ele é um dos craques que temos no futebol brasileiro. Não levar o Dudu para a Copa de 2018 foi uma sacanagem da comissão técnica do Tite. Sem o Dudu, vocês [Palmeiras] não ganha do Flamengo [na final da Libertadores", disse o apresentador Neto, no Os Donos da Bola.

No dia 27 de novembro, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, às 17h, no Centenário, em Montevideu, no Uruguai, pela final da Copa Libertadores da América.