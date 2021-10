Estádio Centenário em Montevideo - Divulgação/Conmebol

Publicado 20/10/2021 12:30

Rio - A fim de ajudar os torcedores que vão ao Uruguai assistir às finais, tanto da Copa Sul-Americana (em 20 de novembro) quanto da Libertadores (27 do mesmo mês), o Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu preparou um guia com informações sobre o país.

Segundo o documento, o Uruguai vai abrir suas fronteiras para a entrada de estrangeiros a partir de 1º de novembro. Para entrar no país é necessário estar completamente vacinado contra a Covid-19, seja com duas doses, seja com dose única. Há também a necessidade de apresentação de um teste PCR negativo feito até 72 horas do embarque ou da chegada ao país por terra.

Além disso, o guia também informa que os não-vacinados podem entrar no país caso apresentem um teste PCR negativo realizado 72 horas antes do embarque ou do ingresso no país por via terrestre. Ainda mais, ao entrar no Uruguai é necessário cumprir uma quarentena de 7 dias e realizar um novo teste PCR após o período.

Confira na íntegra as orientações ao torcedor feito pelo Consulado Geral do Brasil em Montevideo: