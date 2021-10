Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/10/2021 15:59

Rio - Nesta quarta-feira (20), o comentarista Casagrande afirmou no programa "Seleção SporTV", que o atacante Gabigol "oferece mais que gols ao Flamengo". O jogador vive jejum e não marca há seis partidas pelo Rubro-negro. O último gol do atleta foi contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"O Gabriel não pode se cobrar só em cima do gol. Isso porque, ele faz mais coisas dentro de campo além do gol. Ele é um jogador que se movimenta muito bem, ele tem um passe muito bom, ele dá passe para gols. Então, ele tem um pacote muito maior do que fazer gols. Ele é muito mais jogador do que um atacante que só faz gols", disse o comentarista Casagrande, no Seleção SporTV.



Nesta quarta, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba.