GabigolDivulgação/Flamengo

Publicado 20/10/2021 15:19

Rio - O comentarista Fábio Sormani apontou um motivo inusitado para a seca de Gabigol, que não marca pelo Flamengo desde a goleada por 4 a 0 sobre o Santos, em 28 de setembro. Segundo o jornalista, o atacante foi vítima de uma "praga" da torcida do Peixe.

“Não adianta gastar munição do começo do campeonato. É no final da temporada que estão os jogos mais importantes, as finais de Libertadores, de Copa do Brasil, quando afunila o Campeonato Brasileiro. O Gabriel não está se fazendo presente. A última vez que ele marcou foi aquele hat-trick na Vila Belmiro, quando ele provocou um dirigente. A torcida praguejou o Gabriel, está com praga. Só vai voltar a fazer gol quando for publicamente no Twitter, se desculpar com o Santos, com a instituição e com os torcedores santistas”, disse Sormani durante o "Futebol 90", na ESPN.

Na partida contra o Santos, Gabigol foi o nome do jogo. O atacante marcou três dos quatro gols rubro-negros na goleada na Vila Belmiro.