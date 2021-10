Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2021 15:15 | Atualizado 20/10/2021 15:42

Rio - O atacante Pedro, de 24 anos, é considerado uma das principais apostas do Palmeiras para a próxima temporada. Porém, de acordo com informações do jornalista dos Canais Disney, Pedro Ivo de Almeida, a possibilidade do artilheiro deixar o Flamengo é muito pequena.

Segundo o jornalista, o Flamengo recebeu sondagens de clubes da Europa neste ano pelo atacante revelado pelo Fluminense. Porém, o Rubro-Negro não quis nem ouvir qualquer oferta. A multa de Pedro seria acima de 90 milhões de euros e o contrato dele vai até o fim de 2025. Com isso, as chances do Verdão conseguir convencer o Rubro-Negro a liberá-lo ainda mais para um clube brasileiro são bem remotas.

Pedro chegou ao Flamengo em 2020, emprestado pela Fiorentina e acabou comprado pelo Rubro-Negro no fim do ano. Nesta temporada, o atacante entrou em campo em 41 partidas e fez 17 gols com a camisa do clube carioca.