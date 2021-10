Flamengo é aprovado e renova certificado de Clube Formador da CBF por mais um ano - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 20/10/2021 19:48

Na última terça-feira, o Flamengo recebeu da CBF certificado de clube formador, que é válido por mais um ano. Segundo o documento, o Rubro-Negro é reconhecido como "Entidade de Prática Desportiva Formadora de Atleta, em virtude de ter comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na lei".



- O documento atesta e reforça o alto padrão de infraestrutura do futebol de base rubro-negro, que conta com um dos módulos do Centro de Treinamento George Helal e respeita diversos aspectos relevantes para os processos de formação e desenvolvimento dos Garotos do Ninho, além de validar e proteger todos os contratos de formação firmados entre o clube e atletas das categorias de base perante a Lei Pelé - diz um trecho da nota oficial publicada pelo clube.

O Flamengo, vale lembrar, já ultrapassou a marca de 15 títulos conquistados nas categorias de base nesta temporada, e o número ainda pode aumentar. Isso porque os Garotos do Ninho disputarão a decisão da Copa do Brasil sub-17 e está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20.

O QUE É O CERTIFICADO DE CLUBE FORMADOR (CCF)?



Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, este é um documento de natureza estritamente desportiva, que atesta as qualidades técnicas da entidade de prática desportiva da modalidade de futebol (no caso o Flamengo) para a formação de atletas. Além disso, ainda intitula o clube a pleitear indenização por formação estabelecida na legislação e normas nacionais.



A entidade de prática esportiva que estiver em situação regular perante a CBF e cumpra os requisitos legais e normativos para tal finalidade terá o direito a receber o CCF. O documento é válido por um ano e pode ser renovado por iguais períodos, como no caso do Flamengo.