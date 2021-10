Flamengo 20/10 - Flamengo 20/10

Diferentemente dos torcedores, o técnico Renato Gaúcho entende que o Flamengo fez uma boa atuação diante do Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Após o empate em 2 a 2, o comandante do Rubro-Negro carioca concedeu entrevista coletiva e garantiu que a sua equipe fez uma boa exibição.

"A minha equipe fez um bom jogo hoje apesar das dificuldades. O Athletico criou bastante dificuldades. Eu volto a repetir: nós competimos. Eu tenho que parabenizar a nossa equipe. Grama sintética faz muita diferença. É da água para o vinho. A bola fica muito viva na grama sintética. Hoje a gente já sabia das dificuldades. Eles estão acostumados com o campo. A bola fica muito viva. Essa foi a nossa maior dificuldade hoje."

Renato Gaúcho também explicou a saída de Michael, o melhor do Flamengo em campo, para a entrada de Vitinho no segundo tempo. Segundo ele, o camisa 19 pediu para sair alegando cansaço muscular.

"Ele saiu porque dez minutos antes ele já havia pedido para sair. É um jogador que jogou praticamente todos os jogos comigo. É um jogador que como a cada três dias está numa decisão."

OUTROS PONTOS DA ENTREVISTA COLETIVA:

Arbitragem:

"Eu não gosto de falar de arbitragem. Em primeiro lugar, foi pênalti no domingo e foi pênalti hoje. O lance foi parecido. O VAR tem que fazer o que fazer hoje. Chama o árbitro e ele decide."

"Eu não conheço um jogador no mundo que não fique alguns jogos sem fazer gols. O importante é a entrega que ele vem tendo. No momento que ele se desloca é quando joga sem a bola, abre espaço para os companheiros."