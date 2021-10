Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2021 09:30

Rio - Gabigol é um grande ídolo da história do Flamengo, porém, isso não significa que não será cobrado por torcedores. Sem marcar desde o dia 28 de agosto com a camisa do clube carioca, o atacante foi cobrado por um rubro-negro nas redes sociais. O atleta, de 25 anos, porém, rebabeu.

"Tá precisando marcar novamente, faz tempo que não faz gol", disse o torcedor. "Qual o nome do artilheiro do Brasil e da Libertadores?", respondeu Gabigol. Na temporada atual, Gabigol entrou em campo em 33 jogos e marcou 27 gols com a camisa do Flamengo.



Nesta quarta-feira, o artilheiro deverá ser titular na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. As equipes se enfrentam em Curitiba, ás 21h30.