Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto: estrelas da Globo - TV Globo/João Miguel Junior

Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto: estrelas da Globo TV Globo/João Miguel Junior

Publicado 19/10/2021 17:30

Rio - O narrador da Rede Globo, Luis Roberto, abordou as polêmicas do fim de semana envolvendo a arbitragem. Em participação no programa "Seleção SporTV", ele criticou a postura do diretor do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, que sugeriu que o Galo vem sendo mais prejudicado que outros clubes na temporada.

"Eu só não vou admitir, em hipótese nenhuma, um sujeito que eu luto e tenho admiração profissional e pessoal, que é o Rodrigo Caetano, que ele venha colocar em suspeição a idoneidade do Rapahel Claus e dos outros que compõem a arbitragem. Aliás, arbitragem solicitada pelo Galo, arbitragem Fifa. Então, toma, vai árbitro Fifa no jogo do Atlético. Aí, ele vai na entrevista coletiva e diz que há suspeição. Isso antes do que aconteceu no Maracanã, porque o Flamengo foi tão ou mais prejudicado por erros, por incompetência, por interpretações da arbitragem", afirmou.

Na última rodada, o Atlético-MG reclamou de uma suposta penalidade não marcada pela arbitragem na derrota para o Atlético-GO. Enquanto isso, o Flamengo teve um gol anulado de forma polêmica no empate com o Cuiabá, no Maracanã.