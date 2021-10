Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 16:31

Rio - Contratado pelo Flamengo no ano passado, o zagueiro Léo Pereira ainda está longe de ser uma unanimidade no Rubro-Negro. Porém, o defensor alcançou um número importante que indica evolução em um fundamento. Com 91% de aproveitamento, Léo é o atleta rubro-negro com maior eficácia em passes no Campeonato Brasileiro.

Ao todo, Léo Pereira entrou em campo em 13 jogos no Brasileiro. Depois do zagueiro, vem Filipe Luís e Willian Arão com 90% de efetividade. O lateral atuou em 20 partidas e o volante em 23. Os dados são do portal "Sofascore".

Léo Pereira pode ser escolhido por Renato Gaúcho para formar a dupla de zaga contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo entre as equipes acontecerá em Curitiba.