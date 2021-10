Jogadores do Flamengo comemoram gol - Alexandre Vidal / Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram golAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/10/2021 13:48

Rio - O ex-lateral Cicinho fez um comentário polêmico durante o programa "Arena SBT", na última segunda-feira. Durante o debate, ele afirmou que o Benfica é maior do que o Flamengo.

"O Benfica é maior que o Flamengo. Disputa a Liga dos Campeões, tem mais dinheiro, é europeu e é mais time que o Flamengo", disse Cicinho.



Os companheiros de programa discordaram da afirmação do comentarista.

"O time do Flamengo é muito melhor, única coisa que tem que o Flamengo não tem é o estádio. Torcida do Flamengo é maior, o CT do Flamengo não deve nada a nenhum outro clube. Ter mais dinheiro não significa que é maior", disse o apresentador Benjamin Back.

"Eu poderia concordar com o Cicinho, mas seriam dois falando besteira", ironizou Mano.