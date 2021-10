Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 19/10/2021 09:00

Rio - Um caso curioso marcou o noticiário do Flamengo na última segunda-feira. A Moss, empresa que exibe a marca no meião do clube carioca, iniciou uma campanha para que o meia-atacante Vitinho não jogue mais com a meia arriada e, consequentemente, a logo da marca seja exibida nas transmissões e fotos do atleta. Em seu perfil oficial no Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira ironizou o ocorrido.

"Se Gabigol arriar as meias haverá queixa em público contra ele? E se for o Arrascaeta? Os jogadores do Flamengo, em solidariedade ao Vitinho, deveriam, todos, entrar em campo de meias arriadas no jogo de amanhã, contra o Athletico. E agora tem torcedor de patrocinador por aqui", escreveu o jornalista.

A Moss se tornou parceira do Flamengo em abril deste ano e o contrato, que renderá R$ 3,6 milhões (valor pago à vista) aos cofres do clube, é válido até dezembro de 2021. Além do meião do time profissional masculino, a marca também é exibida na propriedade do time feminino rubro-negro.