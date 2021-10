Matheus França comemorando um dos gols com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/10/2021 15:42

Rio - O meia Matheus França, destaque da equipe sub-17 do Flamengo, vem chamando atenção de clubes europeus e se transformou na grande sensação das categorias de base do Rubro-negro. De acordo com o site "Torcedores.com", o jogador de 17 vem sendo observado pelo Barcelona.

De acordo com a publicação, a diretoria do Flamengo já está ciente do monitoramento por parte da equipe catalã, mas trata o assunto com naturalidade, já que Matheus realmente vem tendo um desempenho acima da média para sua idade.

O Barcelona chegou a tentar um contato direto com Matheus e seu familiares, mas o Flamengo agiu prontamente e se resguardou contratualmente, assinando um novo vínculo com uma multa rescisória milionária. O jovem tem agora contrato até 2027 e multa na casa dos R$ 630 milhões, a maior da história do clube.

Os espanhóis, no entanto, escalaram uma espécie de "olheiro" para avaliar o desempenho do meia nas categorias de base. Apesar do interesse, Matheus e seu empresário seguem focados em ascender ao time profissional e buscar a transferência no futuro.

Na atual temporada, Matheus França soma 26 jogos, sendo 10 na equipe sub-20. Ao todo, o meia marcou 16 gols, deu três assistências, e conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-17, além da vaga na final da Copa do Brasil da mesma categoria.