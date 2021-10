Neto critica decisão da arbitragem e dispara: 'Flamengo foi roubado contra o Cuiabá' - Foto: Reprodução/TV Band

Publicado 18/10/2021 14:43

Rio - Nesta segunda-feira (18), o apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou a arbitragem após ter anulado o gol do atacante Michael, no empate por 0 a 0 do Flamengo contra o Cuiabá, no último domingo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Roubaram o Flamengo. Meteram a mão no Flamengo. O zagueiro (Alan Empereur) vai pro jogo e tira o impedimento. É outro lance. O Flamengo foi ajudado pela arbitragem até antes de Jesus Cristo, mas nessa, pra mim, foi um gol legal que não deram. Foi um absurdo", disse o apresentador Neto, no programa Os Donos da Bola.

Na próxima quarta-feira (20), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No dia 23, volta a disputar o Campeonato Brasileiro e, dessa vez, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Na tabela da Série A, o Rubro-negro está na vice-liderança e soma 46 pontos.