Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/10/2021 09:01

Rio - A temporada de 2021 ainda não acabou, mas o Flamengo já planeja a montagem do elenco para o ano que vem. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca desmonstrou interesse na contratação do zagueiro Samir, revelado na base rubro-negra e que atualmente defende a Udinese.

Apesar do interesse do Flamengo, os valores salariais do defensor acabaram assustando os dirigentes do clube carioca. Com isso, por ora, a negociação acabou não avançando. De acordo com o portal, mesmo com a contratação de David Luiz, o Rubro-Negro deseja mais reforços para o setor defensivo em 2022.

Revelado pelo Flamengo, Samir, tem 26 anos, e está na Udinese desde 2016. Ele foi vendido para o clube italiano por R$ 16 milhões. Pelo clube carioca, o defensor conquistou a Copa do Brasil de 2013 e o Estadual de 2014.