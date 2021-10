Isla é acusado de causar acidente no Chile - Reprodução

Publicado 17/10/2021 18:24 | Atualizado 17/10/2021 18:53

Rio - O lateral Maurício Isla, do Flamengo, foi acusado nas redes sociais de ter causado um acidente de trânsito em Santiago, no Chile, e fugido sem prestar socorro. De acordo com Isabel Jerez, o camisa 44 bateu em seu carro por estar dirigindo de forma imprudente.

“Graças a Deus não me aconteceu nada (…) Mauricio, por que você fugiu? Assuma a responsabilidade. Por favor, compartilhem para que esse senhor arque com os danos que causou“, questionou Jerez.

Diante da repercussão, Isla usou seu Instagram para esclarecer o assunto. O lateral admitiu que o veículo que causou o acidente está em seu nome, mas negou que estivesse na direção.

"Devido a algumas versões que me envolvem em um acidente de trânsito, eu quero esclarecer que eu não estava no carro, que está em meu nome. E que a pessoa que participo do acidente está colaborando para esclarecer o ocorrido”, escreveu o jogador.