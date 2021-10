Everton Ribeiro, meia do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Everton Ribeiro, meia do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/10/2021 08:00

A Data Fifa acabou e o Flamengo passou por ela sem grandes danos. Poderia até ser melhor, mas pelo menos a distância para o Atlético-MG foi mantida em 11 pontos, a mesma de três rodadas atrás, com dois jogos a menos. Reforçado pela volta dos selecionáveis, o Mengão continua hoje a caça ao líder, às 20h30, no Maracanã, diante do Cuiabá.

Foram duas vitórias e um empate do Rubro-Negro enquanto cedia jogadores às seleções, exatamente a mesma campanha do Galo. De ruim, só a lesão de Arrascaeta enquanto servia ao Uruguai. Para encarar a equipe mato-grossense, estão de volta Gabigol e Everton Ribeiro, que estavam jogando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Isla teve uma problema com o voo e não será relacionado.

Se o tempo desfalcado teve um lado bom, foi saber reforçar a certeza de que dá para contar com os reservas. Substitutos imediatos, os atacantes Kenedy e Pedro, três vezes, balançaram a rede. Na ausência de Bruno Henrique, ainda lesionado para o jogo de hoje, Michael também fez dois gols.

Lesões atrapalham

Mesmo com a volta de alguns titulares, o time ainda sofre com uma série de desfalques. Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz se recuperam de lesão. Poupado por recomendação médica, Rodrigo Caio também não vai a campo hoje.

Por outro lado, dois que acabaram de deixar o departamento médico e podem encarar o Cuiabá são o meia Diego e o zagueiro Gustavo Henrique, que devem ficar no banco. Já o meia-atacante Vitinho está de volta após cumprir suspensão contra o Juventude e é cotado para começar no time titular. Thiago Maia, Kenedy, Pedro e Lázaro são a outras opções de Renato Gaúcho para completar a escalação.





Provável escalação: Diego Alves, Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho (Thiago Maia) e Michael; Gabigol.

Cheio de conhecidos do outro lado

Adversário de boa relação com a diretoria do Flamengo, o Cuiabá é recheado de velhos conhecidos dos rubro-negros. Entre os possíveis titulares de hoje, o zagueiro Marllon e o meia Pepê foram revelados pelo Fla. O segundo, inclusive, chegou a disputar o Campeonato Carioca deste ano, mas, fora dos planos, foi liberado para assinar com a equipe mato-grossense.