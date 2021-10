Astro do Liverpool revela surpresa com alto nível do Flamengo no Mundial: 'Não esperávamos' | Flamengo | O Dia

Flamengo foi derrotado pelo Liverpool - AFP

Publicado 16/10/2021 14:27

Inglaterra - O lateral Alexander-Arnold admitiu que o Liverpool teve dificuldades contra o Flamengo na final do Mundial de Clubes, em 2019. Em entrevista ao "OneFootball", o jogador afirmou que a equipe inglesa se surpreendeu com a qualidade do time rubro-negro e disse ter ficado "na bronca" com seus companheiros brasileiros por não terem alertado sobre o alto nível do adversário.

"Eles (brasileiros do Liverpool) deveriam ter nos avisado, porque não esperávamos que fossem tão bons. Eles eram uma equipe muito boa. A torcida deles era incrível. Um apoio muito bom, muito alto durante todo o jogo. Era uma equipe difícil de superar", declarou.

O Flamengo fez um jogo duro contra o Liverpool e chegou a ter chances de marcar. Após o empate em 0 a 0, Roberto Firmino marcou na prorrogação e garantiu o título para os ingleses.