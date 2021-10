Jorge Jesus - Divulgação

Publicado 15/10/2021 18:30 | Atualizado 16/10/2021 00:29

Rio - Jorge Jesus escreveu uma grande história no comando do Flamengo, mas ela pode ainda não ter chegado ao fim. De acordo com Kléber Leite, ex-presidente do Rubro-Negro, o treinador, que não é unanimidade na Europa, não esconde o desejo de um dia retornar ao time carioca.

Além do Flamengo, Jesus também enxerga com bons olhos assumir o comando da seleção brasileira. O treinador não esconde o carinho pelo Brasil e o desejo de um dia voltar.

Jesus fez história no Flamengo ao conquistar os títulos do Brasileirão, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Carioca, da Recopa e da Libertadores, que veio após 38 anos. O treinador possui mais títulos do que derrotas no comando do Flamengo.