Jesus pediu ao Flamengo contratação de atacante do Palmeiras antes da chegada de Michael

Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 15/10/2021 15:16

Rony Cesar Greco

Rio - Michael chegou ao Flamengo no início de 2020, pedido pelo então técnico Jorge Jesus. No entanto, o atacante, que foi um dos destaques do Brasileirão do ano anterior com a camisa do Goiás, não era a primeira opção do treinador. Segundo Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, que teve um encontro recente com o treinador em Portugal, o primeiro nome pedido por ele para reforçar o Flamengo foi Rony, atacante do Palmeiras.