Zagueiro rescindiu com Cruzeiro e gostaria de voltar ao VascãoBruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 15/10/2021 13:46

Rio - O zagueiro Dedé, de 33 anos, está desvinculado do Cruzeiro, porém, ainda não assinou por um novo clube. Em participação No podcast "Flow Sport Club", o defensor revelou que teve contatos recentes com o Flamengo. No entanto, não houve nenhuma oferta do clube carioca.



"Não é um namoro, mas uma troca de mensagens , até com relação à minha recuperação ali no Flamengo", revelou o jogador, que disse que aceitaria defender o Rubro-Negro, mesmo com o passado que teve no Vasco. "Pelo amor de Deus, quem não teria interesse em jogar no Flamengo ? Como em vários outros times grandes do Brasil. Eu passei pelo Vasco, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Vasco, gratidão por tudo, mas eu sou profissional. "Você jogaria no Flamengo? Pode perguntar para qualquer um. Só um maluco negaria pela estrutura que hoje o clube fornece", afirmou o defensor.

Sem atuar desde 2019, Dedé afirmou que outros clubes o procuraram como: Internacional e Atlético-MG. No Galo, o defensor revelou um convite de Rodrigo Caetano, diretor do clube mineiro, para tratar sua lesão.

"Não conversei com o clube em si, mas com o Rodrigo Caetano, que é meu amigo, e ele me perguntou como eu estava, e se eu queria ir para lá se recuperar. Queria fazer um projeto. 'Ah, se der certo, você já vai estar aqui", contou.

O defensor afirmou que o Internacional foi outro clube que o consultou. "Sondagens de times, mas com esse receio da minha lesão, como os meus empresários tiveram comunicado do Inter. Mas, assim, isso não é uma proposta. Era só os caras lembrando: 'olha lá como está o Dedé'", disse.