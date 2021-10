Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Rio - O começo de Andreas Pereira no Flamengo tem deixado os torcedores rubro-negros encantados e já há uma mobilização para que o clube carioca contrate o meia em definitivo. No entanto, os valores de uma possível compra transformariam a aquisição do jogador na maior da história do Rubro-Negro. Apesar dos valores astronômicos, o Flamengo está tranquilo sobre o futuro do atleta e aposta nos moldes de antigas negociações para conseguir baratear a possível transferência. As informações são do portal "globoesporte.com".

O valor para ficar com Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United, em definitivo é de 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,90 milhões na cotação atual). No acordo do empréstimo, que vai até junho de 2022, o clube carioca pode parcelar o valor. Porém, de acordo com o portal, o Rubro-Negro acredita que poderá melhorar os valores.

O Flamengo se baseia em duas negociações recentes com clubes europeus por Gabigol e Pedro. O ex-jogador do Fluminense viveu uma situação bem semelhante a de Andreas. A Fiorentina havia emprestado o atacante com um valor fixado e também a forma de pagamento. Mesmo a com a valorização de Pedro, a cláusula foi executada para compra em definitivo por 14 milhões de euros.



Com Gabigol não havia um valor estabelecido pelo empréstimo. Porém, a negociação se desenvolveu com base na vontade do ídolo do Flamengo de continuar no clube carioca. O clube carioca contou com as movimentações de mercado ao seu favor para flexibilizar a pedida inicial da Inter de Milão na casa dos 30 milhões de euros e conseguiu concluir o acordo por 16,5 milhões de euros.