Andreas Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Andreas PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/10/2021 14:36

Rio - A atuação do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na última quarta-feira, chamou atenção do comentarista Renê Simões, da Band. Nesta quinta-feira, o ex-treinador afirmou que a partida foi a que se aproximou mais do desempenho do time de 2019.

“Acho que taticamente e de espírito foi o jogo em que mais se aproximou da forma de jogar do time de 2019. Se o Flamengo não deixar o adversário ter a bola, não jogar, é isso que acontece. É demolidor, por causa da qualidade do passe do Flamengo. Então, o Flamengo foi massacrando e fez os 3 a 0. E aí o segundo tempo foi mais tranquilo. Agora, excepcional essa partida do Andreas Pereira. Ele está jogando muito”, afirmou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, ás 20h30, contra o Juventude, no Maracanã.