Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos BrazAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/10/2021 10:58

Rio - O atacante venezuelano Yeferson Soteldo vem sendo ventilado no Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", a contratação do jogador é difícil, porém, existe sim o interesse de dirigentes do clube carioca em contratar o ex-jogador do Santos.

Dois fatores estariam dificultando o negócio. O primeiro seria o orçamento rubro-negro que não permitiria no momento mais um grande investimento salarial para bancar Soteldo. Outro é que na avaliação do elenco rubro-negro, a contratação de um ponta não seria prioridade.



Além de um goleiro, o Flamengo avalia a possibilidade de contratar um meia para ser opção no banco para Arrascaeta. O uruguaio é considerado por parte da cúpula de futebol rubro-negra como um jogador sem opção no elenco rubro-negro.

Insatisfeito no futebol norte-americano, Yeferson Soteldo custou 6 milhões de dólares (R$ 22,1 milhões, à época) aos cofres do Toronto FC. Desde então, disputou 23 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências.