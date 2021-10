Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/10/2021 09:30

Rio - Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e teve uma apresentação digna de equipe que luta pelo título da competição. Ao fim da partida, o técnico Renato Gaúcho fez elogios ao rendimento do Rubro-Negro no primeiro tempo, quando o clube carioca marcou os seus três gols.

"Falei uma coisa no intervalo do jogo e nem deveria dizer agora: foi uma atuação de gala nos primeiros 45 minutos. E nem temos o entrosamento de uma equipe que joga partidas seguidas. O único problema no segundo tempo foi termos nos acomodado um pouquinho no placar. Quando ficamos sem o Pedro e Kenedy, a falta de entrosamento pesou bastante. No intervalo, pedi a mesma determinação, mas é uma coisa normal em qualquer clube depois que faz um placar elástico. No fim, conseguimos mais três pontos e estamos na luta", afirmou.

A vitória também marcou o fim do jejum de gols de falta do Flamengo que durava desde 2018. Andreas Pereira, autor do gol, por muito pouco não fez outro, da mesma forma, porém, a bola acabou ficando no travessão. O meia do Flamengo recebeu muitos elogios de Renato.

"É um jogador diferenciado. Ele tem uma batida na bola muito boa. E isso vai nos ajudar bastante. Além dele ter feito um golaço de falta, pela trajetória da bola, ele colocou outra no travessão. É importante ter esse jogador em campo porque preocupa o adversário. O adversário vai pensar sempre duas vezes perto da área. É mais uma jogada mortal que temos treinado bastante. É lógico que o importante é o jogador saber bater na bola. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro vinham batendo bem. É importante ter um jogador que bate bem, é uma jogada a mais, uma qualidade a mais", disse.