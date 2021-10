Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/10/2021 19:33

Rio - O Flamengo segue sua caça ao líder Atlético-MG na briga pelo título do Brasileirão. No entanto, precisará contar com tropeços da equipe mineira para ser campeão. De acordo com a Rádio Itatiaia, o Rubro-Negro vem pagando "mala-branca" aos adversários do Galo nesta reta final do torneio para motivá-los.

Segundo o veículo, o Flamengo ofereceu entre R$ 400 e R$ 500 mil para a Chapecoense, que acabou empatando com o Atlético na última semana. O valor também teria chego ao Santos, adversário dos mineiros nesta quarta-feira.

A rádio ainda afirmou que a prática aconteceu também em 2020, quando o Flamengo se sagrou campeão. Na ocasião, a equipe disputou o título com Atlético-MG e Internacional.