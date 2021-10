Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebol - Alexandre Vidal

Publicado 13/10/2021 14:48 | Atualizado 13/10/2021 14:51

Volante Gabriel Jesus, de 17 anos, estava na base do Palmeiras Reprodução

Rio - O Flamengo acertou na última terça-feira a contratação do volante Gabriel Jesus, de 17 anos, que estava na base do Palmeiras. O atleta, inicialmente, chega para defender a equipe sub-20 do Rubro-Negro.