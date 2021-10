Ninho do Urubu - Divulgação

Ninho do UrubuDivulgação

Publicado 13/10/2021 14:23

Rio - A rivalidade entre Flamengo e Fluminense nas categorias de base tem aumentado bastante a cada ano. Após o Tricolor conquistar o título do Carioca Sub-20 sobre o rival, o Rubro-Negro avançou de fase no Brasileiro da categoria, enquanto o clube das Laranjeiras ficou de fora. A eliminação do Flu gerou gozação dos rivais.

A provocação começou com o goleiro Bruno Guimarães. Ele ironizou a ausência do Fluminense nas quartas de final da competição e foi seguido na provocação por Carlos Daniel, atacante do Flamengo. Os posts aconteceram no perfil oficial do Twitter dos atletas.

Além do Flamengo, o Botafogo e o Vasco se classificaram na competição. O Cruzmaltino será o próximo adversário do Rubro-Negro, enquanto o Glorioso vai enfrentar o Palmeiras.