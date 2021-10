Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/10/2021 09:30

Rio - Em busca do terceiro título brasileiro consecutivo, o Flamengo entra em campo novamente nesta quarta-feira. O adversário será o Juventude, no Maracanã, e o clube carioca terá oito desfalques para o duelo pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Renato Gaúcho vem quebrando a cabeça para escalar o Rubro-Negro.

O técnico não poderá ter: Everton Ribeiro, Gabigol e Isla, que estão servindo suas seleções. Além disso, Arrascaeta, cortado da seleção do Uruguai, se lesionou e está fora. David Luiz, Bruno Henrique e Diego Ribas, continuam lesionados e não tem condições de jogos. Já Vitinho está suspenso.

Com isso, o Flamengo deverá entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte escalação: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira; Kenedy, Pedro, Michael.