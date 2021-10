Pedro - Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/10/2021 11:37

Rio - De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atacante Pedro é um "um sonho" de aliados da Leila Pereira, presidente da Crefisa, que está em busca de quatro a seis reforços para o Palmeiras, em 2022. Entre um deles, o centroavante do Rubro-negro é uma das prioridades do Alviverde para a próxima temporada.

Pedro soma 16 gols em 40 partidas e está substituindo o atacante Gabigol, enquanto o jogador está à disposição da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ainda de acordo com o jornalista, o staff do Palmeiras entrou em contato, mas o alto valor do atleta não agradou.

Nesta quarta, o atacante Pedro estará na equipe titular do Flamengo contra o Juventude, às 19h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 42 pontos.