Diego Simeone dirige o Atlético de Madrid - AFP

Publicado 12/10/2021 09:30

Rio - O momento do Flamengo no futebol brasileiro e sul-americano tem chamado a atenção de jogadores de todo o mundo. Destaque do Atlético de Madrid, o atacante João Félix afirmou que tem o desejo de atuar no futebol brasileiro e colocou o Rubro-Negro como um dos possíveis destinos.

"Tenho vontade de ir ao Brasil, de ver um jogo de futebol, com o Maracanã cheio, e de conhecer as praias de lá, que são muito famosas. Não tenho uma equipe favorita. Eu acompanho o Brasileirão e a Libertadores, porque cada vez mais jogadores que jogavam na Europa foram para lá, então acompanho. Mas não, não me chamaram ainda (para jogar no Brasil). Mas acho que preferiria jogar com a camisa vermelha (do Flamengo). Sempre gostei de jogar de vermelho", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Aos 21 anos, João Félix foi revelado pelo Benfica, treinador pelo ex-Flamengo, Jorge Jesus. O clube carioca tem dois jogadores no elenco que já defenderam o Atlético de Madrid: o meia Diego Ribas e o lateral-esquerdo Filipe Luís.