Renato Gaúcho perde a paciência em coletiva após vitória do Flamengo: 'Não estamos poupando, é mentira!' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/10/2021 10:11

Logo após a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza por 3 a 0, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho se dirigiu à sala de imprensa do Castelão e se mostrou irritado com notícias divulgadas a respeito dos contratempos vividos por Bruno Henrique e Diego Alves, desfalques de última hora (saiba mais aqui).



- O mais importante de tudo são os jornalistas, hoje não vou dar o nome, mas os jornalistas que começam a colocar dúvidas sobre A, B ou C aqui dentro e não passam as informação corretas lá para fora. Na próxima eu vou dar o nome. O jornalista tem que ser responsável. Falou do Diego (Alves)? Mentira. O Diego não esta conseguindo calçar a chuteira se quer, não sabe quando ele vai poder voltar a pôr uma chuteira. O Bruno (Henrique) vai fazer exame amanhã para saber o que aconteceu - disse, subindo o tom, completando:

- Em momento algum a gente poupou. O jogador que se tira do jogo porque está com problemas. O único momento que eu poupei foi contra o ABC (pela Copa do Brasil), a única partida. Não estamos poupando, é mentira!

Em seguida, Portaluppi falou mais sobre as lesões recorrentes que vêm assolando o elenco rubro-negro.



- O jogador pode machucar subindo no ônibus, futebol é contato. O Diego machucou numa bola que ele saiu ontem no treino, o companheiro veio e foi em cima do pé dele, um pisão. Esse tipo de lesão acontece.



- Nós deveríamos poupar, mas a gente não poupa jogadores. Eu coloco jogadores em campo arriscando. O Andreas foi um hoje. Está com a perna pesada. Poderia ter sofrido uma lesão. Mas quem sabe são os que estão aqui dentro - emendou o treinador.



Sobre a briga pelo título, Renato Gaúcho valorizou a toada do Flamengo e disse que o clube "é muito grande para desistir de qualquer competição."



- Nosso torcedor pode ficar tranquilo, porque sempre buscamos o melhor para o clube. O Flamengo está invicto há seis partidas. Estamos na final da Libertadores. Estamos na final da Copa do Brasil. E estamos brigando pelo título brasileiro, e tenho esse sonho. Estamos a 11 pontos do Atlético, mas temos dois jogos e menos e um confronto direto. O Flamengo é o único na disputa de três competições. E bem nas três competições. O Flamengo é muito grande para desistir de qualquer competição.

Agora, o Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude, às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Portaluppi soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.