Diego AlvesFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 08/10/2021 16:42

Rio - Afastado por "sintomas gripais" do empate por 1 x 1 contra o Red Bull Bragantino, Diego Alves treinou normalmente hoje com o elenco do Flamengo e pode voltar ao gol Rubro-Negro. A atividade desta sexta foi a última antes da partida contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão. A informação é do portal "uol".

Quem também retornou aos treinos foi o lateral-esquerdo Fílipe Luis, que esteve no banco de reserva na última rodada. A tendencia é que ele volte ao time titular, assim como Andreas Pereira. O meia foi substituído no último jogo ao sentir dores na coxa.

Além dos retornos, também há baixas para Renato Gaúcho. David Luiz sentiu lesão na coxa e vai ficar fora por um tempo, Diego e Gustavo Henrique seguem no tratamento das lesões. Já Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, estão disputando as Eliminatórias.