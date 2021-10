Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/10/2021 21:06 | Atualizado 07/10/2021 21:12

O Flamengo pode ter mais um jogador lesionado nos próximos dias. O meia Arrascaeta sentiu dores musculares em uma das coxas e deixou o campo aos 44 minutos do primeiro tempo do duelo com a Colômbia pelas Eliminatórias, nesta quinta-feira.

O uruguaio será reavaliado pela equipe médica da seleção uruguaia e fará exames para saber a gravidade do problema físico. Caso a lesão se confirme, o meia do Flamengo será cortado e retornará ao Rubro-Negro para continuar o tratamento.

Atualmente, o Departamento Médico do Flamengo possui David Luiz, Diego Ribas e Gustavo Henrique com problemas musculares e desfalques para os próximos jogos.