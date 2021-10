Jornalista analisa empate do Flamengo e aponta qualidades de Renato Gaúcho: 'Ele tem sensibilidade' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jornalista analisa empate do Flamengo e aponta qualidades de Renato Gaúcho: 'Ele tem sensibilidade' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/10/2021 14:59

Rio - Na última quarta-feira (6), o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabizão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Rubro-negro diminuiu a porcentagem de chances para conquistar o torneio nesta temporada. No entanto, o jornalista André Rocha, do portal "UOL", apontou que a boa gestão de elenco deve ser levada em conta para analisar o trabalho do técnico Renato Gaúcho.

"O Renato calou minha boca em 2017, quando voltou para o Grêmio e eu achei aquilo um absurdo. E aconteceu o que aconteceu. Eu já cometi o erro de colocar a parte tática, de conceitos, muito acima de outras questões. No Brasil, não é assim, tem a questão da gestão de pessoas. Ele tem essa sensibilidade. Na parte tática, ele também conhece, só que não gosta de falar com a imprensa porque tem uma visão, para mim retrógrada, de estar escondendo o jogo", disse o jornalista André Rocha, no portal UOL.



"No futebol brasileiro, em que a maioria dos clubes é formado por jogadores jovens e veteranos que voltaram da Europa, tem que ter essa sensibilidade. A gente viu uma série de treinadores, pelos mais variados motivos, que não conseguiram ficar. Cada um, de alguma forma, ficou faltando alguma coisa", concluiu.



No próximo sábado (9), o Flamengo enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, às 19h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 39 pontos.