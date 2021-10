Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/10/2021 09:03

São Paulo - Com muitos desfalques, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 contra o Bragantino, em São Paulo. Ao fim do jogo, o técnico Renato Gaúcho listou as dificuldades que o clube carioca teve na preparação da partida e ainda deu uma alfinetada na CBF.

"Não temos tempo nem para descansar, nem para dormir direto. Vivemos dentro de hotel e avião. Agora seria o prazo, com os jogos da seleção, teríamos tempo, mas o campeonato não parou. Tem equipes que jogam duas vezes por semana, uma vez por semana, o Flamengo joga três. Isso é Brasil. Depois temos que ver as pessoas falando que o Flamengo não se interessa pelo Brasileiro", disse.

O técnico ainda fez questão de elogiar a qualidade do adversário que está lutando pelas primeira colocações e também está na final da Sul-Americana.

"Enfrentamos uma grande equipe. É difícil jogar contra o Bragantino. É um adversário difícil de ser batido. A equipe lutou, brigou, até que, infelizmente, o Artur acertou aquele chute indefensável de fora da área. Até ali, a equipe estava bem", disse.