Diego Alves, goleiro do FlamengoDivulgação

Publicado 06/10/2021 18:28 | Atualizado 06/10/2021 18:54

O técnico Renato Gaúcho ganhou um desfalque de última hora para o duelo do Flamengo com o Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, em Bragança Paulista, pelo Brasileiro. Diego Alves apresentou um estado gripal e foi retirado da relação do jogo por precaução. Gabriel Batista é o provável titular na vaga do camisa 1.

A reportagem apurou que Renato Gaúcho conversou com outros membros da comissão e decidiu poupar Filipe Luis. Com isso, Renê será o titular.

Além de Diego Alves, Renato Gaúcho não terá Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol ( por convocação), e Gustavo Henrique, Diego e David Luiz (por problemas físicos).

O time do Flamengo será: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Arão, Thiago Maia, Andreas, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.