Meia do Flamengo celebra nova função com Renato Gaúcho e ressalta desejo pelo tri do Campeonato Brasileiro - AFP

Meia do Flamengo celebra nova função com Renato Gaúcho e ressalta desejo pelo tri do Campeonato Brasileiro AFP

Publicado 06/10/2021 14:33

Nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo inicia uma série de jogos que não poderá contar com três de seus principais nomes do ataque: Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão convocados. A ausência do trio abrirá espaço para Vitinho, que, em entrevista ao LANCE!, fez um balanço de sua passagem pelo clube e a nova função que vem exercendo com técnico Renato Gaúcho. E mais: exaltou o desejo do time em conquistar mais, inclusive o tri do Brasileiro.



"A concentração do grupo é muito boa. Isso não vai ser um problema (dividir as atenções com as finais da Libertadores e Copa do Brasil). O Brasileirão é muito difícil, mas temos totais condições de chegar para brigar. É continuar fazendo a nossa parte jogo a jogo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Temos muito desejo de conquistar o tricampeonato", comentou o camisa 11 do Flamengo.



São 12 gols (quarto do time) e 12 assistências (segundo do time) de Vitinho, o que confirmam 2021 como a temporada mais decisiva do meia-atacante pelo Flamengo. A passagem pelo clube de infância teve altos e baixos, algo natural, mas o jogador precisou aprender a lidar com as críticas, afastou-se das redes sociais e abriu mão das férias no início do ano. Agora, está colhendo os frutos.



"O Renato trouxe sua experiência, mudou o ambiente e nos deu a liberdade de exercer a função que nos sentimos melhor dentro do sistema que jogamos, ajustou a marcação para a maneira que ele gosta. Essas ideias trouxeram resultados positivos".