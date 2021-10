Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/10/2021 13:29

Rio - A partida entre Bragantino e Flamengo nesta quarta-feira é importante para a luta pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Porém, o jogo poderá ter uma importância a mais para os cofres rubro-negros. Existe a possibilidade do Rubro-Negro voltar para o Rio com mais R$ 22 milhões na mala, devido a uma negociação envolvendo os dois clubes.

Isso porque o zagueiro Natan, de 20 anos, revelado pelo Flamengo e que está emprestado ao Bragantino, está a 45 minutos de cumprir a meta estabelecida na negociação entre os dois clubes. No acordo, o clube paulista é obrigado a efetuar a compra do defensor, caso ele atue por pelo menos 45 minutos em 20 partidas. O jovem já obteve a minutagem em 19 jogos da temporada.

O zagueiro deverá ficar como opção no banco de reservas. Caso cumpra a meta, o Flamengo irá receber R$ 22 milhões pelo jovem. Pelo empréstimo de Natan, o Bragantino já desembolsou R$ 5 milhões. O Rubro-Negro ainda ficará com 12% dos direitos econômicos do jovem, depois que a venda for concluída.