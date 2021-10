Gerson e Gabigol estão na seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/10/2021 11:18

Rio - O momento de Gerson no futebol francês realmente não é bom. Após a derrota do Olympique de Marselha para o Lille no último fim de semana, o jogador foi visto isolado em meio ao grupo do seu clube. No entanto, a insatisfação com o brasileiro não parece vir apenas de seus companheiros, mas também de alguns torcedores. Nas redes sociais, o ex-jogador do Flamengo vem recebendo críticas bastante pesadas.

"Não foi mal apenas contra o Lille! Está sempre ruim !! E Gerson parece ser o novo Kevin Strootman (Jogador bastante criticado pelos torcedores do Olympique) !! É uma merda….", disparou um torcedor.

"Não vejo ninguém falando sobre o Gerson. Contra o Lille ele tem uma reação muito esquisita parece estar sempre cansado. Nessa partida, teve a sua pior atuação", afirmou outro fã do clube francês.

Gerson chegou ao Olympique de Marselha em junho e não vem recebendo muitos elogios da imprensa francesa. Além disso, de acordo com informações dos jornalistas locais, o atleta não é bem visto pelos seus companheiros de equipe. O principal aliado do ex-Flamengo no clube seria o técnico argentino Jorge Sampaoli.