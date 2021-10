Greice Gonçalves é esposa de Gerson - Reprodução

Greice Gonçalves é esposa de GersonReprodução

Publicado 06/10/2021 15:51

Rio - Após ser criticado por torcedores do Olympique de Marselha nas redes sociais, o meia Gerson recebeu afago de torcedores do Flamengo. Em seu perfil oficial no Twitter, a esposa do jogador, Greice Gonçalves agradeceu a manifestação dos rubro-negros em defesa do atleta que deixou o clube em junho.

fotogaleria

"Eu vou errar se eu agradecer a Nação por todo carinho com o Gerson? Não importa. Obrigada, vocês são foda!", escreveu a mulher do jogador, que está com a seleção brasileira se preparando para os jogos das Eliminatórias.

Gerson não vive um dos melhores momentos no futebol francês. Recém-chegado ao Olympique de Marselha, o rendimento do brasileiro não vem agradando nem os torcedores, nem a crítica esportiva do país. A imprensa local ainda afirma que o clima entre o meia e seus companheiros não é dos melhores.

Apesar disso, Gerson segue prestigiado pelo técnico do Olympique, Jorge Sampaoli, e deverá ser titular da Seleção na partida da próxima quinta-feira contra a Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias.