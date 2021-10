Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/10/2021 09:30

Rio - Para reforçar o seu elenco para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo viu seus representantes viajarem para a Europa em busca de reforços. O cenário aconteceu em 2021, mas tem sido comum no Rubro-Negro. Representante do Neymar, o advogado Marcos Motta explicou o segredo do clube carioca para ter credibilidade no futebol europeu.

"Antigamente, quando eu fazia contrato para o Flamengo, os clubes pediam garantia bancária de um banco de primeira linha e eu falava: ‘Amigo, o Flamengo não tem crédito no banco da esquina’. Hoje, a garantia do Flamengo com o United, Chelsea, Olympique de Marselha ou quem quer que seja é a assinatura do Landim. Isso é uma mudança muito forte e boa para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Quando o foco passa a ser o produto, que é o futebol brasileiro, você precisa de bons cartões de visita", afirmou ao Charla Podcast.

O advogado relembrou que no começo do processo de reestruturação era complicado convencer jogadores com grande bagagem a atuar pelo Flamengo. Motta relembrou a contratação de dois medalhões do atual grupo do Rubro-Negro.

"O Neymar, por exemplo, nós trabalhamos com ele há muito tempo e o Santos o segurou em função de um projeto apresentado, que era da Copa do Mundo 2014. Como o Flamengo hoje é um projeto, eu advogo pro Diego Ribas. Eu lembro quando ele e o Ribeiro vieram para o Flamengo. Imagina o que era para convencer os dois sobre o novo Flamengo", disse.