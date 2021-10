Carol Portaluppi já fala em disputa do Mundial e Palmeiras vai utilizar vídeo para motivar jogadores contra o Flamengo. Confira!

Rio - Confiante como Renato Gaúcho, Carol Portaluppi já está pensando no Mundial de Clubes antes mesmo de encarar o Palmeiras na decisão da Libertadores, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, Uruguai.



Pelo menos, é o que transpareceu em um vídeo ao vivo no Instagram realizado antes do jogo de volta contra o Barcelona-EQU.

EXCLUSIVO: Carol Portaluppi afirma que o Flamengo já é o campeão da Libertadores e já planeja sua viagem para disputa do mundial.



"Acho que o pessoal já tá pensando na final. Já está com o título na cabeça. Eu já estou pensando em Mundial. Já estou até fazendo minha programação...", afirmou Carol Portaluppi em live no Instagram, que contou com a participação do comediante Maurício Meirelles e do youtuber Paparazzo Rubro Negro.

Na manhã de segunda (4), o vídeo chegou ao elenco do Palmeiras. Via Twitter, o volante Felipe Melo curtiu um tweet em que foi marcado pelo jornalista Caiã Messina, no qual ele sugere que o clube deveria se utilizar da declaração como motivação para a decisão. A 62ª edição da Copa Libertadores da América terá uma decisão brasileira. Mais uma vez. Após eliminarem Atlético Mineiro e Barcelona de Guayaquil, respectivamente, Palmeiras e Flamengo farão a grande final do dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

