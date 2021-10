Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 04/10/2021

Rio - O Flamengo não teve dificuldades para vencer o Athletico-PR, no Maracanã. Apesar disso, o zagueiro Léo Pereira, titular na partida, não escapou de críticas do jornalista Mauro Cezar Pereira. O defensor foi alvo de críticas por uma tomada de decisão em um lance do primeiro tempo do jogo.

"Léo Pereira teve participação patética na origem do lance pênalti cometido pelo Rodrigo Caio e invalidado por impedimento do Carlos Eduardo", escreve Mauro Cezar Pereira em seu perfil oficial do Twitter.

No lance, o defensor do Flamengo foi facilmente batido pelo atacante do Athletico-PR. Porém, a arbitragem anulou o lance. Mauro Cezar Pereira elogio o técnico Renato Gaúcho pelo rendimento da equipe.

"Flamengo de Renato teve pressão no campo de ataque, como fez o Manchester City contra o Liverpool, e gol em alta velocidade, como fez o Liverpool contra o Manchester City, hoje, mais cedo. Se ele está se inspirando nesses jogos e nesses técnicos, parabéns", disse.