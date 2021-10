Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 04/10/2021 17:30

Rio - O apresentador Neto voltou a fazer muitas críticas a Tite em participação no seu programa da "Band". O ex-jogador rasgou elogios ao atacante Bruno Henrique e pediu o jogador do Flamengo na seleção brasileira.

"Quando vê o Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, você vê que temos um futebol legal. Precisamos de uma CBF melhor, temos presidente de federações que não fazem nada. Alguma coisa está errada. Quando o Tite não convoca o Bruno Henrique é uma heresia, uma sacanagem com o futebol brasileiro", afirmou.



Além do jogador do Flamengo, Neto também pediu a convocação de um jogador do Palmeiras. "Dudu merece umas quatro ou cinco convocações nas Eliminatórias, o Bruno Henrique é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas o Tite não enxerga assim", disse.