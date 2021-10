Narrador da Globo admite erro com 'fusão' de Gabigol e Bruno Henrique e brinca: 'Não era nascido' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Narrador da Globo admite erro com 'fusão' de Gabigol e Bruno Henrique e brinca: 'Não era nascido' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/10/2021 14:40

Rio - Nesta segunda-feira (4), o narrador da Rede Globo, Luís Roberto, relatou no programa "Seleção SporTV", a cobrança que recebeu após ter errado sobre significado da "fusão" entre os atacantes Gabigol e Bruno Henrique, do Flamengo, na vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"Eu preciso fazer um mea culpa para a Geração Z. Na hora (da transmissão) eu disse que era um coração grande, mas não era. Era a fusão do Dragon Ball que eles fazem. O Dragon Ball é no fim dos anos 90, eu não era nascido. O legal da expressão de ser uma fusão é a de que eles se sentem mesmo uma extensão um do outro. Mas a galera não perdoou", disse o narrador Luís Roberto, da Rede Globo.

Na ocasião, o narrador afirmou que a comemoração seria um "coração gigante". Em seguida, Luís Roberto foi alertado sobre o erro e fez a correção. Na próxima quarta-feira (6), o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Nabizão, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro está na terceira colocação e soma 38 pontos na tabela da Série A.