Renato Gaúcho observa Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/10/2021 09:30

Rio - Após a vitória sobre o Athletico-PR, o técnico Renato Gaúcho fez uma avaliação do próprio trabalho no comando do clube carioca. Em 20 jogos, são 16 vitórias, dois empates e duas derrotas. Na opinião do treinador, os números falam por si só em relação ao seu período no Rubro-Negro.

"Meu trabalho está ligado ao grupo, e acho muito bom. Até porque, os números não mentem. O Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, final de Libertadores, estamos brigando no Brasileiro. Estamos vivos nas três competições. Vamos dar continuidade para chegar ao objetivo de dar a volta olímpica", afirmou.

Além da entrevista de Renato Gaúcho, o pós-jogo foi marcado por um desabafo do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele fez críticas a CBF por ter voltado atrás na decisão de adiar as partidas do clube carioca no Brasileiro, durante o período que o Rubro-Negro terá jogadores servindo suas seleções nas Eliminatórias.

"O Landim foi muito feliz na colocação dele. Não cabe muito ao treinador entrar nesses detalhes, mas acho que as datas Fifa deveriam ser cumpridas. O Flamengo está disputando três competições, joga uma decisão a cada três dias. Nosso grupo é muito bom, sempre elogio, mas são quatro jogadores servindo seleções e nessas horas os únicos beneficiados são os adversários. É difícil entender certas coisas. O Flamengo tem sido muito prejudicado, inclusive com datas de jogos. Em menos de uma semana, o Flamengo vai fazer três jogos, fora as viagens. É difícil de entender", disse.