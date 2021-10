Arrascaeta, Gabigol e Andreas Pereira correm para abraçar Everton Ribeiro, que abriu o marcador - Alexandre Vidal / Flamengo

Arrascaeta, Gabigol e Andreas Pereira correm para abraçar Everton Ribeiro, que abriu o marcadorAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/10/2021 17:54 | Atualizado 03/10/2021 18:06

Rio - Após dois tropeços, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, contra o time misto do Athletico-PR, a equipe comandada por Renato Gaúcho precisou forçar apenas no primeiro tempo para garantir os três pontos no Campeonato Brasileiro. Com gols de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andréas Pereira, o clube carioca venceu por 3 a 0 e não permitiu que o Atlético-MG, líder da competição, que venceu no último sábado, aumentasse ainda mais a vantagem na ponta.

O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira contra o Bragantino, fora de casa. Inicialmente esse jogo seria adiado pela CBF, porém, o clube carioca terá que entrar em campo sem os seus jogadores convocados pela seleção brasileira e também pelo Chile e pelo Uruguai. O Furacão joga no mesmo dia, fora de casa, contra o Atlético-GO.



O Flamengo começou pressionando e com quatro minutos abriu o placar. Depois de jogada pela esquerda, Andréas Pereira finalizou, a bola tocou na trave e Everton Ribeiro colocou a boa para o fundo das redes, abrindo o placar no Maracanã. Cinco minutos depois, o Flamengo aproveitou o abatimento do Athletico-PR e ampliou o marcador. Gabigol levantou bola para a área e Bruno Henrique apareceu para cabecear e fazer o segundo gol dos cariocas no Maracanã.

Apesar da vantagem no placar, o Flamengo continuou com a posse de bola. Porém, o Athletico-PR conseguiu dificultar um pouco a criatividade do clube carioca na partida. As chances de gol diminuíram, porém, o Furacão nada conseguia fazer para agredir o clube da Gávea.

Com o passar do tempo, o Athletico-PR passou a gostar um pouco mais do jogo. Até que aos 38 minutos, Carlos Eduardo passou bem pela direita e foi derrubado pelo Rodrigo Caio, dentro da área. Inicialmente, a arbitragem deu pênalti, porém, o VAR revisou o lance e assinalou impedido do jogador do clube paraense.

O lance animou os paranaense que nos últimos minutos foram para cima. Aos 46 minutos, Nicolas cobrando falta obrigou o goleiro Diego Alves a fazer grande defesa. Porém, os visitantes acabaram vacilando e sofreram o terceiro gol em um contra-ataque nos acréscimos do primeiro tempo. Após erro de Pedro Rocha, Arrascaeta e Andréas Pereira dispararam em velocidade e o ex-jogador do Manchester United concluiu para o fundo das redes após passe do uruguaio.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma mudança. Bruno Henrique que havia sentido dores na coxa, acabou sendo substituído por Kennedy. Com a vantagem no placar, o clube carioca cedeu espaço ao Furacão que teve grande chance com nove minutos. Renato Kayzer recuperou a bola e tocou para Carlos Eduardo, o atacante arrancou e saiu na cara e Diego Alves, porém, a finalização foi em cima do goleiro Diego Alves, que fez grande defesa.

Com o placar elástico e com a chuva forte que caiu no segundo tempo no Maracanã, o Flamengo reduziu ainda mais a sua produção ofensiva. O Athletico-PR lutava bastante para reagir no jogo, mas esbarrava na diferença técnica entre as duas equipes. A partir da parte final da etapa complementar, Renato Gaúcho fez algumas alterações para poupar os seus jogadores de alguma possível lesão no gramado encharcado. Sem qualquer susto, o Flamengo conseguiu manter a vantagem e assegurar a importante vitória no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 0 ATHLETICO-PR



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: Arrascaeta (Flamengo) e Isla (Flamengo); Nicolas (Athletico-PR) e Nicolás Hernández (Athletico-PR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Everton Ribeiro, aos 4 minutos do 1º tempo; Bruno Henrique, aos 9 minutos; e Andreas Pereira, aos 48 minutos.



FLAMENGO: Diego Alves; Isla (Rodinei), Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro (Michael); Arrascaeta, Gabigol (Pedro) e Bruno Henrique (Kenedy). Técnico: Renato Gaúcho.



ATHLETICO-PR: Santos; Pedro Henrique, Lucas Fasson e Nicolás Hernandez; Erick (Khellven), Christian (Fernando Canesin), Léo Cittadini e Nicolas; Carlos Eduardo (Juninho), Pedro Rocha (Jader) e Renato Kayzer (Vinicius Mingotti). Técnico: Bruno Lazaroni.