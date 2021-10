Arrascaeta, Diego Ribas e Everton Ribeiro mostraram a classe de sempre em mais uma conquista pelo Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/10/2021 15:00

Rio - O apoiador Everton Ribeiro vem sendo convocado para a seleção brasileira, porém, viveu momentos complicados com a camisa do Flamengo na atual temporada. O comentarista dos Canais Disney, Abel Neto, admitiu que o meia oscilou, mas disse que o veterano continua sendo visto com má vontade por alguns torcedores do clube carioca.

"Queria mandar um recado para os corneteiros que falaram e defenderam a saída do Everton Ribeiro do time. Realmente ele teve uma queda de rendimento em relação a 2019, mas não justifica pedir a saída do cara do time. Oscilação todo mundo tem, o Bruno Henrique oscilou no início do ano passado com o Dome, então você tem que ter paciência", afirmou.

O Flamengo se classificou para a final da Libertadores na última quarta-feira após derrotar o Barcelona, de Guayaquil, no Equador. Everton Ribeiro e Gabigol vão se juntar ao grupo da seleção brasileira na próxima semana para três jogos das Eliminatórias.