Luiz Eduardo Baptista - Divulgação

Luiz Eduardo BaptistaDivulgação

Publicado 02/10/2021 20:03

Rio - Conhecido pela sinceridade, o vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi mais um dirigente do clube carioca a se manifestar contra a decisão da CBF de não adiar os jogos do Flamengo durante as partidas da Seleção nas Eliminatórias. Bap desabafou em seu perfil do Twitter.

"Entre Junho e Novembro deste ano, teremos 14 datas para eliminatórias mais 30 dias de Copa América. Clubes que investem alto não ganham nada. Não paralisam nada. Importante mesmo são os jogadores entrarem de férias em 10/12 e não em 29/12, como propomos. Então tá. Isonomia", disse.

O Flamengo se irritou com a decisão da CBF de não adiar os jogos do Brasileiro em datas Fifa. Além de Gabigol e Everton Ribeiro, convocados por Tite, o Rubro-Negro terá os desfalques de Arrascaeta e Isla, que vão defender o Uruguai e o Chile. A entidade havia prometido adiar os jogos em declaração dada pelo coordenador Juninho Paulista.

"Nós já conversamos com Manoel Flores, o diretor de competições. Ele pediu para avisar que hoje mesmo será publicada um ajustes no calendário para que evite os conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados", disse na ocasião.